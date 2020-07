Il Giornale: «Milan, Rangnick cala il pokerissimo», i dettagli

Il Giornale: venerdì 10 luglio, Ralf Rangnick vorrebbe portare in rossonero quattro chiari obiettivi: Szoboszlai e…

«Milan, Rangnick cala il pokerissimo» – è questo il titolo de Il Giornale in edicola questa mattina sul nuovo mercato di Ralf Rangnick.

Il club di Via Aldo Rossi starebbe seguendo cinque obiettivi per la prossima stagione. Szoboszlai e Bakayoko per il centrocampo, Jovic per l’attacco, un difensore centrale da affiancare a Romagnoli e un terzino destro per eguagliare la forza di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra.