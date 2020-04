Il cantante Nek: «Maldini è stato un esempio di sportività»

Il cantante vincitore dell’edizione 2015 di Sanremo e grande tifoso del Milan, ha espresso tutto il suo apprezzamento per l’ex capitano

Filippo Nerviani, in arte Nek, non ha mai fatto mistero di essere un grande tifoso milanista. Il cantante emiliano, divenuto famoso per Laura non c’è del 1997 ha pubblicamente elogiato l’ex capitano ed attuale dirigente rossonero Paolo Maldini.

Intervenuto alla trasmissione #CasaSkySport, Nek ha risposto ad una domanda sul calciatore da prendere come esempio: «Paolo Maldini è sempre stato un esempio di correttezza e sportività sia da calciatore ma anche ora da dirigente».