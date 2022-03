Ielpo: «Inutile fare calcoli, da qui alla fine ogni partita è complicata»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha commentato le prossime nove partite dei rossoneri: inutile fare calcoli

Intervenuto a Milan Tv, Mario Ielpo ha analizzato il calendario del Milan da qui a fine campionato. Le sue parole:

«Tutte le partite ora sono difficili. Il Genoa, per esempio, ha fatto sette pareggi. L’Empoli gioca bene ed aver rischiato solo in una circostanza è tanta roba. In presentazione di partita la squadra di Andreazzoli era presentata come un’avversaria capace di creare tante occasioni, ma così non è stato».