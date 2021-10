Icardi Wanda Nara, la rottura è stata causata da un messaggio: i dettagli

Wanda Nara, sarebbe infatti venuta a conoscenza di un messaggio ricevuto da Icardi, inviato da Eugenia Suarez che recitava: «Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce». La crisi tra l’attaccante del PSG e il suo procuratore sembrerebbe non essere definitiva, il suo enourage avrebbe confermato che i due sono sulla via della riconciliazione.