Icardi minaccia il PSG: ecco le ultime sull’attaccante argentino

Dall’Argentina viene sganciata la bomba: Mauro Icardi avrebbe deciso di rescindere il contratto col PSG se Wanda Nara non dovesse tornare…

La telenovela Icardi-Wanda Nara è ormai all’ordine del giorno da quando la showgirl ha pubblicato sui social una storia in cui rivelava il tradimento del marito. E dall’Argentina arrivano ulteriori retroscena clamorosi.

Secondo quanto rivelato da Canal 13, infatti, il bomber ex Inter avrebbe minacciato il PSG di rescindere il contratto nel caso in cui Wanda non dovesse tornare con lui.

Icardi, in tal caso, sarebbe pronto ad approdare i nuovi club europei: Juventus e Milan interessati in Italia, ma occhio anche a Manchester City, Arsenal, Lipsia e Barcellona.