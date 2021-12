Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro. Cosa è successo

Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro. Ecco che cosa è successo all’attaccante del Psg e la sua (ex) moglie

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Mauro Icardi e Wanda Nara sono al centro di uno scandalo fiscale. La Work Marketing Football Srl, società fondata dai due coniugi è stata accusata di «riciclaggio di denaro», «violenza istituzionale» e «corruzione strutturale» da Fernando Miguez, titolare della Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. Il riciclaggio di denaro, si legge nel documento presentato al tribunale di Buenos Aires, coinvolgerebbe anche le altre attività di capi d’abbigliamento, il marchio WANDA e la Wanda Nara Cosmetics.

Secondo il documento, la loro società «avrebbe l’obiettivo di alloggiare fondi monetari a seguito dell’attività sportiva di un socio, quindi utilizzati per consentire eventuali fondi al mercato dei capitali neri ottenuti al di fuori di ogni accordo contrattuale, si pensa per evitare esborsi fiscali internazionali». Inoltre tale pratica sarebbe «comune tra coloro che svolgono la loro attività all’interno del regime sportivo internazionale, i quali riceverebbero il proprio stipendio diviso in denaro tramite bonifici e una percentuale in denaro nero e procedono in questo modo al riciclaggio di denaro per poi trasformarsi in reddito genuino dimostrabile nel tempo in quanto di origine legale».