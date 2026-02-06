Connect with us

HANNO DETTO

Ibrahimovic tedoforo, Zlatan non si smentisce: «Dio va sopra il re. Adesso i giochi olimpici possono iniziare»

Published

27 minuti ago

on

By

Ibrahimovic

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti dopo aver fatto il suo tratto da tedoforo per Milano Cortina 2026

Zlatan Ibrahimovic tedoforo per Milano Cortina 2026. Questa sera allo Stadio San Siro andrà in scena la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali e la torcia olimpica è sempre più vicina allo Stadio. Tra gli altri l’ha portata anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, ex giocatore del Milan ed oggi Senior Advisor per RedBird, ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti:

ADESSO I GIOCHI POSSONO INIZIARE«Sono molto orgoglioso perché essere italiano e portare la torcia in Italia è una grande cosa, grandi emozioni che passano dentro di me. Sono contentissimo. Sono il re di questa città? Hai sbagliato c’è un re ma c’è anche un dio. Dio va sopra il re. Milano per me è come la mia seconda casa. Adesso i giochi olimpici possono iniziare».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Il tesoretto arriva dai riscatti. Si lavora sui rinnovi di Bartesaghi e non solo…

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×