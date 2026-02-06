Ibrahimovic tedoforo, Zlatan non si smentisce: «Dio va sopra il re. Adesso i giochi olimpici possono iniziare»

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti dopo aver fatto il suo tratto da tedoforo per Milano Cortina 2026

Zlatan Ibrahimovic tedoforo per Milano Cortina 2026. Questa sera allo Stadio San Siro andrà in scena la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali e la torcia olimpica è sempre più vicina allo Stadio. Tra gli altri l’ha portata anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, ex giocatore del Milan ed oggi Senior Advisor per RedBird, ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti:

ADESSO I GIOCHI POSSONO INIZIARE – «Sono molto orgoglioso perché essere italiano e portare la torcia in Italia è una grande cosa, grandi emozioni che passano dentro di me. Sono contentissimo. Sono il re di questa città? Hai sbagliato c’è un re ma c’è anche un dio. Dio va sopra il re. Milano per me è come la mia seconda casa. Adesso i giochi olimpici possono iniziare».