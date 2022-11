Ibrahimovic sui derby: «Quando entri e ti fischiano è il momento in cui godo». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Milan Tv del suo rapporto con i derby, in particolare quello tra Milan ed Inter. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Ci sono tante voci prima del Derby, i media parlano tanto, ci giocatori che hanno giocato prima all’Inter e poi sono andati al Milan… Quando entri ti fischiano ed è il momento in cui godo, è il momento che mi fa sentire vivo, perché di la nessuno mi ferma. Più fischiano e meglio è. Preferisco che mi fischino piuttosto che mi applaudano, in tutta la mia carriera le cose sono andate sempre contro di me, mai a favore. E allora preferisco così, così mi carico di più e se riesco a vincere è la miglior sensazione che c’è. Per quello giocare contro l’Inter è un bel feeling, è ovvio che è una partita più sentita di altre, ma non devi perdere l’equilibrio, devi essere concentrato e fare quello che fai di solito, senza perdere equilibrio e senza entrare troppo carico. Succede anche questo, se non hai tanta esperienza può succedere. Poi ci sono giocatori che sentono in modo particolare questa partita, e quando entrano in campo perdono il controllo. Succede anche questo».