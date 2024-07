Ibrahimovic ospita lo streamer Speed a San Siro e lo sfida: poi quella battuta sul nuovo attaccante del Milan. Il VIDEO virale sui social

Sorpresa per i tifosi rossoneri che seguono il noto streamer americano IShowSpeed: lo YouTuber è stato ospitato da Ibrahimovic prima a San Siro e poi in uno store del Milan. Il tutto è stato documentato in live su Twitch con una sfida col dirigente rossonero e una battuta sul mister X, in riferimento alle parole di Ibrahimovic sull’attaccante.

C’è Zlatan che sta massacrando speed non ce la posso fare pic.twitter.com/XpJgvO6rwB — dan🌷 (@ilsignordan) July 9, 2024

"Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa e ho detto che avremmo comprato Mister X. Sei tu Mister X"



Ibrahimovic a Speed pic.twitter.com/242re3GmXd — Zelus (@garante_il) July 9, 2024

