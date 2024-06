Ibrahimovic ricorda Berlusconi: «Avevamo un bellissimo rapporto, era un esempio per tutti. Il nostro primo incontro…». Le parole del dirigente

Zlatan Ibrahimovic ha voluto ricordare l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a un anno dalla scomparsa. Le parole a Canale 5 nel programma Caro presidente, un anno dopo.

PAROLE – «Mi motivava tantissimo e parlavamo di tutto insieme, avevamo un bellissimo rapporto, avevo tanto rispetto verso di lui. Era come un esempio per tutti, mi dava tanta forza e tanti consigli, è grazie lui che sono arrivato al Milan nel 2010, lui mi ha chiamato e io gli ho detto arrivo».

PRIMO INCONTRO CON BERLUSCONI – «Era come un avversario, ma in senso positivo perché era come me con obiettivi e mentalità. Silvio quando entrava in una camera aveva un’energia incredibile, ci faceva ridere e ci dava tanta energia, era perfetto, un esempio perfetto perché ha avuto più successi di tutti, gli ho voluto tanto bene».