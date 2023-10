Ibrahimovic: «Lo scudetto lo vince il Milan. Leao tra i più forti…». Le parole dell’ex rossonero al Festival dello Sport di Trento

(Daniele Grassini inviato a Trento) – Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai media presenti al Festival dello Sport di Trento. Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan:

FESTIVAL DELLO SPORT – «E’ stato bello e come in tutte le parti in Italia mi sono sentito a casa. E’ stata una bella cosa».

POST DERBY A MILANELLO- «Non posso dire cosa ho detto, altrimenti mi chiamano tutte le squadre del campionato: è un segreto. Sono andato a Milanello a salutare e parlare

con quelli che conosco e ho salutato i nuovi. Niente di particolare»

SCUDETTO – «E’ la quarta volta che lo dico: lo vince il Milan»

COSA FARE DA GRANDE – «Prendo un pò di libertà dopo dopo 20-25 anni di calcio che sono stati belli. Ho costruito la mia vita per questo momento. Prima era tutto programmato, adesso sono libero e vediamo cosa vogliamo fare. Sto già parlando di qualcosa, ma sono solo parole»

LA SQUADRA PIU FORTE DEL CAMPIONATO – «Penso che sono quattro le squadre forti e sono tutte avanti e stanno lottando per lo scudetto. Poi nel calcio succedono tante cose, il campionato è lungo. Vedo il Milan molto stabile e c’è più qualità. Bisogna continuare e fare meno errori possibili»

SCOMMESSE – «Bisogna capire su cosa hanno fatto scommesse: se sono andati al casinò oppure se hanno scommesso calcio. In generale, non lo so. Forse piace a loro scommettere. Un calciatore professionista non può fre certe cose, per vari motivi. Non è bello e non va bene, perchè ci sono tante cose intorno. Se uno è malato, bisogna aiutarlo perché è una malattia».

TONALI – «Non so la situazione. Ho sentito quello che voi avete detto. Non posso rispondere, non ho parlato con lui. Bisogna capire la situazione, se è malato o meno».

GIOCATORE FORTE QUANTO TE – «E’ impossibile essere come me. Ci sono tanti giocatori che mi piacciono: Mbappe, Haland, Leao… Bellingam sta facendo molto bene».