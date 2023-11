Ibrahimovic Milan, ore roventi: in programma l’incontro con Cardinale. Ultimissime

Ibrahimovic Milan, ore roventi: in programma l’incontro con Cardinale. Le ultimissime notizie sul possibile ritorno dello svedese

Le prossime saranno ore roventi in casa Milan per quanto riguarda il possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Come confermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è in programma a breve un incontro con Cardinale.

Da discutere ovviamente tutti i dettagli del nuovo accordo tra Ibra e il Diavolo. I rossoneri aspettano la risposta definitiva dello svedese che sancirebbe il suo ritorno a Milanello da dirigente.