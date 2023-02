Ibrahimovic a Milan Tv: «Quando giochi al Milan devi rimanere nella storia. Mi sembra l’anno del Napoli». Dalle ambizioni dei rossoneri alla lotta scudetto, le parole dell’attaccante rossonero

Intervistato da Milan Tv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il suo rientro in campo in Milan Atalanta. Di seguito le sue parole:

IL RITORNO IN CAMPO – «E’ una sensazione difficile da spiegare. Ti dà tutto, e dopo tutto quello che ho sofferto penso che meritavo di passare questa sensazione. Quando sto bene ritorno in campo per aiutare la squadra sul campo, voglio fare quello che amo e quella che è la mia passione»

LA CRISI E IL MOMENTO POSITIVO – «Momento un po’ più positivo, c’è luce. Ci sono momenti alti, bassi e quando è basso l’importante è rialzarsi in alto, per combattere per questi trofei che stiamo giocando. Ora stiamo bene, dobbiamo continuare e non essere rilassati. Quando passi questo momento capisci che sensazione è: per avere questo feeling devi continuare a lavorare, recuperare bene e avere fame di fare di più»

L’AMBIZIONE DEL MILAN – «Penso che posso dare tanto di più, ogni giorno c’è qualcosa da fare. I ragazzi sono giovani, abbiamo vinto Scudetto ma la squadre deve crescere ancora. L’ambizione del club è di fare ancora di più: quando giochi al Milan devi rimanere nella storia. Questo anno vediamo come va, mi sembra l’anno del Napoli. Se posso essere in questo progresso ci sono, posso dare ancora di più. FInché mi sento bene posso dare ancora molto di più»