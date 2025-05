Ibrahimovic Milan, cambia il ruolo dello svedese? Conferma certa e dinamiche chiare. Il punto della situazione

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero rimarrà sicuramente nella struttura dirigenziale del club: ecco le sue mansioni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Zlatan Ibrahimovic rimarrà sicuramente nella struttura dirigenziale del Milan senza però avere le funzioni da direttore sportivo.

Ibrahimovic? No, Zlatan Ibrahimovic non parla con gli agenti, interviene in situazioni speciali – chiama un giocatore o un allenatore, per fare un esempio – ma non si occupa della quotidianità del calciomercato Milan.