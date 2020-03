Ibrahimovic: lo svedese rischia di partire a fine stagione, il progetto non convince

Zlatan Ibrahimovic sta riflettendo sul proprio futuro in questi giorni. L’attaccante è reduce da una chiacchierata accesa con Gazidis. Uno scambio di opinioni per capire le volontà di entrambi per la prossima stagione. A oggi non sembrano esserci le condizioni per restare.

Pioli: in caso di rinnovo allora Ibra potrebbe anche cambiare idea

Tra il tecnico e il giocatore si è creato un ottimo rapporto. A fine stagione dovesse il club rinnovare il contratto dell’allenatore, tutto potrebbe allora cambiare.