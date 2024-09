Ibrahimovic Milan, BOTTA e RISPOSTA con Boban: «Non ha CAPITO il mio ruolo. Il BOSS sono io e COMANDO io». Il diverbio pre Milan Liverpool

Ibrahimovic nel corso dell’intervista a Sky Sport prima di Milan Liverpool ha avuto un piccolo diverbio con Boban, ex campione rossonero e attuale opinionista dell’emittente satellitare, che nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport aveva detto di non capire quale ruolo avesse lo svedesse nella società rossonera.

IBRAHIMOVIC – «Pure Boban non ha capito il mio ruolo…».

BOBAN – «Nessuno lo ha capito, per la verità. Io spero che l’abbia capito tu, nessuno ha capito le tue competenze e responsabilità e dove arriva la tua direzione dalla parte tecnica».

IBRAHIMOVIC – «Ti spiego adesso: comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio».

BOBAN – «Abbiamo capito che sei un boss. Grazie per averlo chiarito».