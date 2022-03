Ibrahimovic mette nel mirino la Polonia: grande gol in allenamento – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è carico per la partita di domani contro la Polonia: grande gol in allenamento con la Svezia

Zlatan Ibrahimovic è pronto a conquistare la qualificazione al Mondiale in Qatar del prossimo dicembre. In attesa della sfida decisiva di domani sera contro la Polonia, l’attaccante del Milan ha siglato un grandissimo gol in allenamento con la Svezia: