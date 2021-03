Ibrahimovic torna a parlare del rapporto con Lukaku e lo invita a partecipare al Festival di Sanremo al suo fianco

Intervenuto in conferenza stampa a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic è così tornato a parlare anche della lite con Lukaku:

«Lukaku a Sanremo? Gli do il benvenuto. Non c’è nessun problema personale, quello che si fa in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto».