Ibrahimovic: «Il Milan sta facendo bene, ma ma può fare meglio. Che spettacolo sarà con Juve? Non quello della Kings League...»

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione della Kings League parlando anche del Milan e del match contro la Juve

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a Torino per la presentazione della Kings League Italy. Queste le parole anche sul Milan e la sfida contro la Juve.



KINGS LEAGUE – «Io sono presidente, finalmente arriva in Italia, siamo tutti contenti. Però piu contenti per i tifosi che vedranno un calcio con molto spettacolo. Il calcio in Italia è passione, quasi religione. Kings arriva con un altro format, molto divertente e con spettacolo. E’ molto diverso dal calcio serio e vero. Qua i tifosi possono mettere le regole, è un’altra dinamica. Succedono le cose che tu puoi immaginare davanti alla televisione o allo stadio, però non succede perché ci sono già regole. Invece qua tante cose succedono: è uno spettacolo, uno show».

CHE SPETTACOLO SARA’ MILAN JUVE – «Non tipo Kings League, un altro tipo di spettacolo, più serio. Sarà buono».

QUALE MILAN CI SARA’ CONTRO LA JUVE – «E’ un lavoro e stiamo alvorando tutti i giorni per trovare ewuilibrio e stabilità, è quello che cerchiamo. La squadra sta facendo bene, possiamo fare meglio, è quello che vogliamo».

COSA DEVE MIGLIORARE Il MILAN – « Equilibrio. Perdiamo risultati in partite dove non si devono perdere. Il gioco è nuovo, però quando troviamo questo equilibrio la squadra andrà molto meglio. Però siamo positivi, siamo dietro con tanta forza, tutti i giorni vogliamo migliorare».

SE IL MILAN INTERVERRA’ SUL MERCATO DI GENNAIO – «Hai qualche desiderio? Perché tutti sanno tutto e tutti hanno consigli, tutti sono esperti. Dai scherzo… Il mercato è tutti i giorni, abbiamo un sistema di scouting dove vediamo giocatori giovani, da prima squadra, cosa serve e cosa non serve per futuro. E’ sempre in loop. Poi il mercato non è il pensiero di rinforzare qualcosa. Vediamo cosa succede niente in questi mesi, speriamo niente ai nostri giocatori, che si rimanga uguale e si vada avanti».

IL CALCIO DI OGGI HA BISOGNO DI PIU’ SPETTACOLO – «Non lo so ho giocato a calcio e a a me andava bene. Capisco i tifosi che vogliono show e spettacolo. Ma secondo mec’è tutto nel calcio serio professionistico. Questo è più spettacolo per show, un altro pubblico, che guardano il calcio in un altro modo».