Ibrahimovic a Sky: «Il Milan deve avere la stessa concentrazione come contro il Real se vuole arrivare in alto. Juve? Speriamo di fare un risultato diverso»

Ibrahimovic a Sky: «Il Milan deve avere la stessa concentrazione come contro il Real se vuole arrivare in alto». Le parole

Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Sky Sport prima della partita tra Slovan Bratislava e Milan.



DISCONTINUITA’ DI RENDIMENTO DEL MILAN – «La squadra deve provare la stessa concentrazione come contro il Real e altre grandi prestazioni fatte. Ogni partita è importante. Se vuoi arrivare in alto per gli obiettivi che abbiamo tutte le partite devi mantenere questo focus e dare prestazione. Abbiamo sbagliato qualche partita nel senso di non fare lo stesso approccio come altri. Abbiamo fatto un meeting con la squadra, abbiamo parlato e sanno che devono fare, trovare questo click per fare le stesse cose».



DIFFERENZE RISPETTO ALLA JUVE – «Secondo me oggi è totalmente diverso. Sabato è stata una partita molto chiusa, con poche occasioni contro un avversario che non dava possibilità di fare gioco, creare possibilità. Oggi è totalmente diverso, speriamo di fare di più e portare un altro risultato».



GRADIMENTO SULLA STAGIONE – «Siamo fiduciosi, stiamo lavoarando tutti i giorni. E’ ovvio che vogliamo tutte le partite wow, ma tutti lavorano e hanno gli stessi obiettivi. Si lavora, non c’è segreto, il segreto è lavorare».



MERCATO PER RISOLVERE I PROBLEMI DIFENSIVI – «Secondo me se parliamo di difesa è tutta la squadra che difende, non diamo colpa solo ai difensori. E’ vero non abbiamo fatto il 100% in difesa e come vogliamo. Per il mercato di gennaio bisogna ricorda che Bennacer torna tra una settimana e sarà un extra giocatore per il centrocampo. Ci darà una mano e aiuterà con le sue qualità. Poi vediamo da oggi fino al mercato cosa succederà. Dopo questa partita ci sono 7 partite, la Supercoppa, tanto da giocare. Siamo sempre sull’occhio di portare se serve qualcosa. C’è un dialogo e comunicazione con il mister, se serve o non serve».