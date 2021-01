Ibrahimovic, i suoi numeri a un anno dal ritorno al Milan

Ibrahimovic ha cambiato totalmente il Milan da quando è tornato. Ecco i suoi personali numeri a un anno dal ritorno

Esattamente un anno fa, Zlatan Ibrahimovic faceva il suo ritorno al Milan. Era il 2 gennaio 2020 quando lo svedese veniva accolto dai tifosi in festa. Ibrahimovic, in questo periodo, ha zittito gli scettici facendo parlare il campo. Ancora una volta, i suoi numeri sono importanti, e riflettono il fatto che sia un giocatore importantissimo, non solo per il Milan, ma in generale per tutte le squadre con cui ha giocato. In un anno Ibrahimovic ha giocato 30 partite, mettendo a segno 22 gol e fornendo anche 7 assist vincenti ai suoi compagni. Un gladiatore in campo che si è messo sulle sue spalle tutta la pressione di una squadra che non stava andando, ma che piano piano ha tirato su.

Ora c’è il 2021 da affrontare, con il Milan che è atteso subito da 4 sfide in 10 giorni fra Serie A e Coppa Italia. Ibra spera di recuperare al più presto dall’infortunio, per poter tornare a dare il suo contributo alla causa del Diavolo.