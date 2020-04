Ibrahimovic, ecco la data del suo ritorno: occorrono giorni di isolamento

Si inizia a fissare la data per il rientro di Zlatan Ibrahimovic al Milan: lo svedese dovrà sostenere due settimane di isolamento

Zlatan Ibrahimovic è atteso, a breve, a Milano. Secondo quanto scritto questa mattina da il Corriere dello Sport, il centravanti svedese dovrebbe tornare in Italia Insieme a Kessie intorno al 3 maggio per poi rispettare le due settimane di quarantena riservata ai giocatori che rientrano dall’estero e fare il proprio “ritorno” a Milanello il 18 maggio.

La chiusura della stagione al Milan di Ibra non è in discussione ma per quanto riguarda la prossima restano molti dubbi in casa rossoenra. Il prossimo 3 ottobre Zlatan festeggerà i 39 anni e difficilmente Rangnick continuerà a puntare su di lui considerando anche che il prossimo 30 giugno dovrebbe essere negoziato un nuovo contratto tra le parti.