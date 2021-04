Ibrahimovic, le sue condizioni: ecco quando tornerà in campo

Zlatan Ibrahimovic salterà a causa di un affaticamento muscolare la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Lazio

Secondo quanto affermato dallo stesso Stefano Pioli però il centravanti svedese sta lavorando già per tornare nuovamente titolare nella sfida contro il Benevento del prossimo primo maggio.

Per la gara di questa sera Stefano Pioli dovrebbe affidarsi a Mario Mandzukic nel ruolo di centravanti, per l’attaccante croato si tratterebbe di esordio dal primo minuto in campionato.