Milan, contro la Lazio un recupero “lampo” e una sorpresa per Pioli

Milan, all’Olimpico contro la Lazio un recupero lampo e un esordio in attacco per mettere in difficoltà Simone Inzaghi

Per la sfida in programma questa sera contro la Lazio, Stefano Pioli potrà contare sull’apporto di Theo Hernandez che partirà nell’undici titolare dopo essere sato sostituito da Diogo Dalot nelle ultime uscite. Il terzino francese torna dunque in pianta stabile sulla corsia di sinistra dove sarà affiancato, ma in posizione più alta, da Ante Rebic.

Proprio un connazionale di Rebic sarà la vera sorpresa annunciata nel match dell’Olimpico: Mario Mandzukic farà infatti il proprio esordio da titolare in campionato avendo vinto il ballottaggio con Rafael Leao.