Brambati BACCHETTA Ibrahimovic: «Si è messo CONTRO Boban. Se non c’è, non fa il suo LAVORO». La critica dopo Milan Liverpool

Brambati a Maracanà su TMW Radio ha criticato Ibrahimovic dopo l’intervista rilasciata nel prepartita di Milan Liverpool.

LA CRITICA – «Ho letto un articolo della Gazzetta il giorno dopo che bacchetta Ibra e dice che dovrebbe telefonare a Galliani per farsi dare dei consigli. Fare il dirigente è un’altra cosa. Si è messo contro uno come Boban che è intelligente, arguto, che gli ha risposto in modo impeccabile e che gli ha fatto la domanda che tutti i tifosi si chiedono. E’ vero che forse il ruolo del ds è diverso rispetto ad anni fa, ma deve stare vicino e con la squadra. Se non c’è, vuol dire che non fa il suo lavoro. Deve vivere l’ambiente, perché poi non può sparare a zero sui giocatori o non è credibile. Deve capire le dinamiche di uno spogliatoio che si va formando».