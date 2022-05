Ibrahimovic, addio o un altro anno di Milan: decide il ginocchio. Le ultime sul futuro del centravanti svedese

Come fa notare La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic non ha salutato i tifosi del Milan dopo la gara con l’Atalanta: forse perché il momento dell’addio non è ancora arrivato. O almeno non è chiaro se sia così. Tra una settimana arriverà la decisione definitiva, quando Zlatan incontrerà la dirigenza per definire il futuro.

Lo svedese era disponibile al cambio nel finale come dovrebbe esserlo con il Sassuolo: nessun allarme se oggi pomeriggio inizierà il lavoro settimanale da solo, fa parte della routine. È altrettanto vero che i fastidi fisici restano e non concedono tregua: un nuovo intervento chirurgico come soluzione definitiva? A giugno scorso Ibra si sottopose a un’operazione di «cleaning articolare in artroscopia» al ginocchio sinistro, lo stesso che lo ha costretto a fermarsi altre due volte in stagione e che ancora oggi ne limita l’utilizzo.

Ripetere il tentativo un anno dopo non sembra la soluzione ideale, considerati tempi di recupero e velocità di ripresa. Più facile la terapia conservativa che una volta finita la stagione potrà portare avanti senza fretta e senza stress. Sempre che Ibra decida di mettere il fisico alla prova per un altro anno: la scelta, che verrà presa in armonia e condivisione con il club, dipenderà essenzialmente da questo.