Ibra, obiettivo Genoa: niente Parma per motivi precauzionali

Ibra, niente Parma per domani sera, l’obiettivo al momento rimane il Genoa mercoledì sera, quando si giocherà il turno infrasettimanale

NIENTE PARMA- Come riporta il Corriere della sera, Ibra non ce la fa: niente Parma domani sera per l’attaccante svedese: “Era in realtà nell’aria già da inizio settimana, ieri però si è avutala conferma definitiva– si legge sul quotidiano- meglio non rischiare, la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è di sole tre settimane fa, il timore di una ricaduta esiste e lo staff medico guidato dal dottor Stefano Mazzoni preferisce evitare pericolose accelerate.

IERI A PARTE- “Il rientro di Ibra, che ieri si è allenato ancora a parte, slitta così a mercoledì nel turno infrasettimanale col Genoa a Marassi o forse addirittura alla trasferta della domenica successiva in casa del Sassuolo”. Così il quotidiano a pag. 59.