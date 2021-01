Ibra, nel Cda Rai sul festival non si parla di lui: silenzio che crea attesa soprattutto nel Milan che dovrà organizzare quella settimana

SILENZIO- “Ieri– si legge- anche il Cda Rai si è riunito per parlare di Sanremo e non si è occupato del caso Ibra. Si è discusso del festival ma senza che sia stata sollevata la questione della presenza di Zlatan. Quattro giorni– prosegue la rosea- fa in un’altra serata Rai non ha certo mostrato il lato migliore di sé e sui social era montato il dibattito sull’opportunità di averlo ospite sul palco dell’Ariston”.