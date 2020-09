Ibra, il Benjamin Button rossonero: sui social la festa per la doppietta

Ibra al termine della gara con il Bologna scherza sui social paragonandosi a Benjamin Button, il personaggio interpretato da Brad Pitt

Ibra al termine della gara con il Bologna scherza sui social paragonandosi a Benjamin Button, il personaggio interpretato da Brad Pitt che ringiovaniva invece di invecchiare.

SE AVESSI AVUTO 20 ANNI- “If I was 20, I would have scored four tonight. But I’m 39, no, 38… so I only got two.” Se avessi avuto vent’anni ne avrei fatti 4 stasera ma ne ho 39, no, 38, cos’ ne ho fatti solo due”.