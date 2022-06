L’aumento dei prezzi degli abbonamenti e i videotifosi sempre più penalizzati: ecco i dettagli

Come riportato dal Il Secolo XIX, l’aumento degli abbonamenti per guardare le partite in tv hanno portato ad una protesta dei consumatori.

Infatti, l’ulteriore aumento di 10.00 euro dell’abbonamento Dazn ha portato ad una penalizzazione da parte dei videotifosi.