I tre grandi allenatori che hanno fatto la storia del Milan secondo Galliani

Galliani ha voluto parlare dei bei tempi del Milan e degli allenatori avuti in panchina che hanno fatto la storia rossonera

Ecco le parole di Galliani a SkySport in merito ai migliori allenatori che hanno cambiato la storia del Milan in tutti questi anni.

«Quando penso a Capello, la prima cosa che mi viene in mente tutta la sua vita nel calcio. E’ arrivato al Milan per guidare la Primavera, ha fatto l’assistente di Liedholm, ha fatto il manager e poi Berlusconi decide di dargli la panchina della prima squadra. Abbiamo avuto tanti grande tecnici al Milan, ma in tre hanno fatto la storia del club: Sacchi, Capello e Ancelotti. Fabio resterà per sempre nel cuore dei milanist»