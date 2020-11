I rossoneri non sono mai andati in svantaggio in questo campionato

Un altro dato invita a riflettere sulla forza di questo Milan. I rossoneri non sono mai andati in svantaggio

Un altro dato invita a riflettere sulla forza di questo Milan. I rossoneri non sono mai andati in svantaggio in questo inizio di campionato. Nelle prime sei partite la squadra ha sempre avuto il controllo del gioco e non è mai andata sotto nel risultato.

Se poi si approfondisce come sono scaturiti i gol subiti, si potrà fare un’altra importante considerazione. Fatta eccezione per la rete di Lukaku nel derby, i ragazzi di Stefano Pioli hanno subìto gol solamente su palla inattiva: due su calcio di rigore (Udinese e Roma) e due su calcio d’angolo (entrambe contro la Roma).