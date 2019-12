I numeri di Ibra in MLS: media gol mostruosa e tantissime magie – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic in MLS, una media gol “mostruosa” e numeri da vero fuoriclasse: rivivi le annate in america del centravanti svedese

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il centravanti 38enne di Malmo arriverà il 2 gennaio in Italia per cominciare la sua seconda avventura in rossonero. Ma in che condizioni arriva Ibra? Lo svedese non gioca dallo scorso ottobre, data in cui ha chiuso la propria ultima stagione in MLS, ma in America lo svedese ha totalizzato 53 gol e 15 assist in 58 presenze, una media “mostruosa”.