Hutchinson a Sky: «Oggi avevamo fame. Il mio ruolo preferito? Vi rispondo così»

Hutchinson, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Omari Hutchinson, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA VITTORIA – «Penso che abbiamo giocato bene in tutte le partite, ma non siamo stati cinici. È proprio quello che dice il mister: facciamo bene durante le gare, ma non stiamo segnando abbastanza gol. E penso che oggi l’abbiamo dimostrato. Avevamo quella fame, volevamo prenderci il pallone e segnare. Per me è stato un altro passo in avanti. Sono davvero felice della mia prestazione e voglio solo continuare così, proseguendo su questo livello».

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QUAL E’ IL TUO RUOLO PREFERITO? – «Per me dipende sempre dalla partita: a volte tocchi molti palloni al centro, a volte ricevi palla largo sulla fascia. A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare».