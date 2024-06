Hummels Milan, il difensore è stato SCARTATO dai rossoneri? Cosa filtra sul centrale

Hummels-Milan, il difensore, dopo attente valutazioni, sarebbe stato scartato come possibile innesto dalla dirigenza rossonera

Importante indiscrezione fornita da calciomercato.com sul futuro di Hummels, difensore centrale in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e accostato al calciomercato Milan negli ultimi giorni come possibile rinforzo a zero in difesa.

Dopo attente valutazioni, la dirigenza rossonera avrebbe scartato il profilo del classe ’88: da capire se la notizia troverà conferma nei prossimi giorni per un nome che resta comunque attentamente monitorato.