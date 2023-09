Howe su Tonali: «Contento della reazione di San Siro nei suoi confronti»

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, è tornato a parlare della prestazione di Sandro Tonali in Champions contro il Milan

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United, il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, si è espresso così su Tonali e sulla sua prova nell’ultimo match di Champions League a San Siro contro il Milan.

LE PAROLE – «Vale la pena ricordare che è ancora un giocatore molto giovane. Sono stato davvero contento della reazione che hanno avuto nei suoi confronti. Penso che sia stato una vera dimostrazione di alcune cose: di come Sandro si è comportato al Milan, di quanto sia bravo come giocatore, del riconoscimento da parte di un gruppo di tifosi che lui ha dato tutto per la società… È una cosa bellissima per Sandro, ma anche per noi, è anche la dimostrazione del suo grande talento. Sarà stata una partita emozionante per lui, una serata emozionante, non ho dubbi, ma penso che si sia comportato molto bene e probabilmente è contento che la partita sia finita e possa concentrarsi sul resto della stagione con noi».