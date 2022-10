Howe: «Botman? Abbiamo lottato per averlo»

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, intervenuto in conferenza stampa ha parlato così di Botman, strappato al Milan

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, intervenuto in conferenza stampa ha parlato così di Botman, strappato al Milan:

«La mia fiducia in lui è enorme. Abbiamo lottato molto per ingaggiarlo e siamo rimasti fedeli ai nostri principi perché era quello che volevamo. Vedo tanto potenziale: è molto bravo con la palla e mi ha sorpreso quanto sia bravo tecnicamente. Ha molta calma nonostante la Premier sia un campionato molto frenetico e questo è importante. Deve lavorare e sviluppare parti del suo gioco come tutti gli altri, ma sento che ha un’enorme potenziale»