Hojbjerg Milan, la pista si raffredda! Questi DUE motivi ostacolano la trattativa NOVITÀ

Hojbjerg Milan, la pista si raffredda! Questi DUE motivi ostacolano la trattativa. La NOVITÀ sul calciomercato rossonero

Tra i tanti nomi proposti e accostati, per il centrocampo, al calciomercato Milan c’era anche quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.

Come riportato da calciomercato.com, per ragioni anagrafiche ed economiche la trattativa sembrerebbe molto complicata con i rossoneri che starebbero puntando su altri nomi come quello di Fofana del Monaco. Per gli stessi motivi anche Sofyan Amrabat non sembrerebbe nei radar dei rossoneri