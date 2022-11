Highlights e gol Milan Fiorentina: le immagini del match – VIDEO

Ieri il Milan ha battuto la Fiorentina a San Siro. Il club rossonero ha pubblicato gli highlights e i gol del match sui social:

Drama at the death 🎭

Catch the best bits of our late win against the Viola 🔴⚫#MilanFiorentina #SempreMilan @skrill pic.twitter.com/MNqQR2yIdc

— AC Milan (@acmilan) November 14, 2022