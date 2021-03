Hernandez: «Zoe, ti interrogo: parlami del fuorigioco»

Hernandez gioca con la fidanzata Zoe sulle pagine di Sportweek, il fuorigioco crea un siparietto tra i due sempre molto complici

TI INTERROGO SUL FUORIGIOCO- Z« Ho studiato, vuoi sfidarmi?». T «Seguro? Sentiamo». Z « Quando un giocatore che sta andando per tirare in porta, quando non c’è nessuno della sua squadra…». T «Mamma mia… dove deve essere il giocatore se gli passo la palla? Dietro o davanti al difensore avversario?». Z «Dietro». T «E se sta avanti?». Z «È fuorigioco». T «E se si ferma?». Z «Non è fuorigioco». T «Ti sei salvata». (Applausi).

COME ZOE VIVE LE PARTITE- Z «Con un po’ di ansia». T «Mai quanto mia mamma: lei vive 90 minuti nel terrore che mi faccia male». Z «Certo, ti lanci, ti butti che sembra sempre che ti sia rotto a pezzi. Io sono più in ansia per il risultato, perché quando parte spedito verso la porta, so che vuole segnare, non pensa ad altro. E mi si ferma il cuore».