Hermoso Milan, l’Atletico Madrid ha scelto: il futuro del difensore è delineato ULTIME

Hermoso Milan, l’Atletico Madrid ha scelto: il futuro del difensore è delineato. Le ULTIME sull’obiettivo di calciomercato

Il difensore dell’Atletico Madrid Hermoso non rinnoverà. L’obiettivo del calciomercato Milan sarà quindi un pezzo pregiato per l’estate, come riportato da calciomercato.com.

Come noto, i rossoneri stanno cercando un difensore centrale per la prossima sessione di mercato: lo spagnolo rappresenterebbe un profilo affidabile e low cost. Per questo motivo bisognerà monitorare con attenzione la situazione in estate.