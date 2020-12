Hauge, obiettivo per il 2021: crescita costante e posto da titolare in un Milan che ha sempre più bisogno di lui dal punto di vista tecnico

Hauge, obiettivo per il 2021: crescita costante e posto da titolare in un Milan che ha sempre più bisogno di lui dal punto di vista tecnico. Il giocatore tecnicamente rispecchia a pieno quelle che sono le idee di costruzione dal punto di vista di Maldini: bellezza, tecnica, arte e divertimento. Il Milan deve essere questo, lo era quello di Berlusconi, un’opera d’arte sempre pronta ad emozionare in campo.

ASCESA STRAORDINARIA- acquistato dal Milan proprio dopo la sfida con il suo Bodo/Glimt dove diede spettacolo con goal ed assist, ha vissuto un 2020 di conferma. Da giugno, ovvero quando è iniziata l’Eliteserien, ha realizzato 21 gol, tra i quali 14 nel campionato in Novergia, 3 in Europa League col Bodo, 3 nella stessa competizione col Milan ed uno in Serie A contro il Napoli. Miglior calciatore dell’Eliteserien per il 2020, nonostante il trasferimento a Milano a campionato non ancora concluso. Tuttavia manca ancora qualcosa.

OBIETTIVO CRESCITA- Il 2021 anche per lui dovrà essere un anno di crescita e di conferma, assolutamente idoneo all’idea di gioco di Pioli, probabilmente necessita di maggiore sicurezza in campo, fino ad ora le difficoltà maggiori sono state riscontrate contro il Sassuolo, dove c’era da soffrire parecchio. Incolpevole sulla quella deviazione a rete su tiro di Berardi, sarebbe curioso sapere come sia stata affrontata la situazione nello spogliatoio.