Hauge: «Milan, lotterò per giocare titolare. Se il club avrà altre intenzioni...»

Intervenuto ai microfoni di TV2, Jens Petter Hauge ha così parlato dell’attuale stato di forma dopo l’annata vissuta con la maglia del Milan: «Ora recupererò e preparerò la partita con la nazionale. Poi probabilmente farò una piccola vacanza, prima di intavolare alcuni discorsi con il Milan, perché è un dialogo che bisogna almeno impostare».

FUTURO – «Sono pronto a tornare lì e lottare per un posto da titolare. Ma se il club ha altre intenzioni, allora deciderò cosa fare. Voglio essere parte di una squadra e dare il mio contributo, non solo in allenamento».

STAGIONE– «E’ stata una stagione molto lunga in cui sono successe molte cose e ci sono state tante emozioni. Se poi prendi tempo per pensare a quanto grande sia stato il passo che ho effettivamente fatto, alla fine sono incredibilmente felice della stagione e della scelta che ho fatto. Per me è stato un cambio di vita radicale, sia per la vita quotidiana che per il modo di giocare. Il Milan è un club incredibile e Milano è una città che vive di calcio e in cui il pallone significa quasi tutto, mi ha insegnato tantissimo».

IBRA – «Giocatore incredibile, fissa standard che non pensavo nemmeno fossero possibili. In tutto ciò che fa c’è qualità».