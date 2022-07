Handanovic: «Festa scudetto Milan eccessiva? Ognuno ha il suo stile, neanche l’ho vista». Le parole del portiere dell’Inter

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

INTER – «Ad ora, con le trattative concluse, siamo più forti dell’anno scorso, ma è importante che Skriniar resti qua con noi. La porta con me ed Onana è al sicuro, sarà stimolante vedersela con lui. Io mi reputo come un buon vino, un Merlot, invecchiando divento solo più buono».

ERRORE RADU – «È stato un dispiacere e un’amarezza enorme, ma è la vita. E una stagione non dipende mai da una partita. Io quella sera non gli ho detto niente, gli ho parlato il giorno dopo. Gli ho detto che quell’episodio lo farà crescere come portiere, ma soprattutto come uomo. Ionut deve sapere che risbaglierà, come tutti, ma che ha l’occasione di dimostrare le qualità».

PULLMAN SCOPERTO MILAN – «Ognuno ha il suo stile e fa ciò che ritiene giusto. Io neanche l’ho vista la festa, ero già tornato a casa».