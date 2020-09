Hakan Calhanoglu, la vera speranza preliminare: i dati confortanti

Hakan Calhanoglu è chiamato ad un’altra grande prova per il match di questa stasera: nel frattempo, il Milan si consola con un suo dato

Un dato confortante per il preliminare di Europa League in programma stasera e per il morale dei tifosi rossoneri, angosciati per la positività riscontrata da Ibrahimovic al Coronavirus. Il sito ufficiale del club rossonero, acmilan.com, infatti, riporta una statistica ben augurante per il delicato match di questa sera a San Siro.

Il turco Hakan Calhanoglu, perno ancor più imprescindibile e faro illuminante del Milan post lockdown, ha sia segnato che fornito assist in quattro delle ultime otto partite disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni, incluso il secondo turno di qualificazione di questa Europa League.