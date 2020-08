Haidara saluta il Milan: «Un onore aver fatto parte di questa famiglia»

Siaka Haidara, ex attaccante del settore giovanile del Milan, ha salutato la società rossonero dopo aver firmato con il Lecco

Siaka Haidara saluta il Milan, queste le parole sui social network dell’ex giovane rossonero passato a titolo definitivo al Lecco. Ecco le sue parole:

«Ringrazio il Milan per questi fantastici anni in cui sono cresciuto come giocatore ma soprattutto come persona, un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere, i magazzinieri, lo staff e soprattutto i compagni che hanno reso quest’avventura indimenticabile. È un onore aver fatto parte di una grande famiglia importante come il Milan».