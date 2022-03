Haaland, il Barcellona prova a sorpassare il City: offerta folle per accaparrarsi il centravanti norvegese

Il Barcellona non molla Erling Haaland ed è pronto a fare sul serio per provare a portare in Catalogna il bomber del Borussia Dortmund. Come riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana considererebbero il Manchester City più avanti nella corsa al norvegese ma non avrebbero perso le speranze.

Il Barcellona prepara l’offensiva. Sarebbe pronta un’offerta complessiva da 250 milioni per riuscire ad arrivare ad Haaland, considerato uno dei rinforzi principali per la rifondazione della squadra.