Gyokeres Milan, l'agente esce allo scoperto: «Vi dico questo»

Gyokeres Milan, l’agente esce allo scoperto: «Vi inizio a dire questo sul suo futuro». Le parole dell’entourage

L’entourage di Victor Gyokeres è intervenuto ai microfoni di Record per parlare del suo assistito, obiettivo anche del calciomercato Milan. Le sue parole.

AGENTE GYOKERES – «Sarà difficile per lui rimanere allo Sporting Lisbona se Amorim deciderà di lasciare il club in estate. Lo scorso hanno avevamo otto proposte sul tavolo e lui ha deciso di andare allo Sporting per Amorim»