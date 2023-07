Guler ha scelto il suo futuro! Ecco dove giocherà il talento turco, a lungo inseguito anche dal Milan. Le ultime

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Arda Guler. Come riportato da The Athletic, il giovane talento avrebbe scelto la sua prossima destinazione.

Nonostante il pressing di molti club europei, tra questi anche il Milan che ha lavorato nelle scorse settimane per convincere il giocatore, Guler ha scelto il Real Madrid.