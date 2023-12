Guirassy Milan, i rossoneri puntano forte sull’attaccante dello Stoccarda: la situazione

Serhou Guirassy resta l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan in attacco: le ultime sul centravanti dello Stoccarda

Oltre alla difesa, tra i piani del calciomercato Milan per gennaio c’è anche l’idea di intervenire in attacco: in tal senso l’obiettivo numero uno resta Serhou Guirassy.

Come riferisce Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, i rossoneri nelle ultime settimane hanno virato con decisione sul centravanti, il quale ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro per liberarsi dal club tedesco.